Zwei Gäste, zwei Thesen und jede Menge Zündstoff. In unserer kleinen Podcastreihe „In your face“ lassen wir Gegensätze aufeinanderprallen. In der Kategorie „links vs. konservativ“ ringen Kevin Kühnert (SPD) und Wiebke Winter (CDU) um die besten Ideen bei den Themen Wohnen und Drogenpolitik. Im Duell „jung vs. alt“ diskutieren die 19-jährige Klimaaktivistin Pauline Brünger und der 73-jährige Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Die Linke) den Generationenkonflikt. Achtung, Spoiler: Die Teilnehmenden haben nicht nur gestritten. Jetzt reinhören!